Maturità, testi e soluzioni della prova di matematica allo Scientifico

Il problema numero 2 inizia con il punto a) che verte sull'identificazione dell'equazione di due funzioni dato il grafico e alcune informazioni su di esse. È possibile utilizzare le informazioni presenti nel punto b) e c) per poter controllare i risultati del punto a). Conoscere le proprietà del rapporto aureo può essere utile per la risoluzione.Il punto b) richiede di studiare una delle due funzioni precedentemente trovate con i metodi standard e di trovarne l'immagine, operazione che può risultare ostica. Vengono infine chieste il numero di intersezioni della funzione (che risulta essere un polinomio moltiplicato per una funzione esponenziale) con una retta orizzontale al variare dell'altezza di quest'ultima. Anche in questo caso si potrebbero incontrare delle difficoltà nel risolvere l'equazione associata. Nel punto c) vengono fatte alcune domande sull'altra funzione e si chiede di dimostrare alcune proprietà geometriche dei segmenti ottenuti collegando zeri, punti di intersezione, massimi e minimi delle curve. Il tutto risolvibile tramite nozioni di calcolo differenziale e di geometria nel piano (retta passante per due punti). Infine, nel punto d) vengono chieste alcune informazioni sulle aree comprese tra curve e assi; per risolvere questo punto è necessario risolvere degli integrali definiti (anche con estremo variabile). Il problema si presenta di difficoltà piuttosto alta soprattutto in vista dei numerosi calcoli da svolgere