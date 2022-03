2/11 ©IPA/Fotogramma

FRANCIA - Per viaggiare in Francia resta valido il certificato vaccinale sopra i 12 anni (o di guarigione o del tampone per i non vaccinati) ma è sospesa l'applicazione del pass vaccinale in qualsiasi luogo in cui era necessario, come i ristoranti, i musei, le fiere e i luoghi di svago. L'uso della mascherina non è più obbligatorio, tranne che sui trasporti pubblici e nelle strutture sanitarie

