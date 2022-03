Covid, i possibili effetti cerebrali: danni a udito, olfatto e memoria

Un nuovo studio dell'Università di Oxford, nel Regno Unito, ha misurato un impatto deleterio sui tessuti cerebrali nel confronto tra pazienti guariti dal coronavirus e soggetti che non hanno mai contratto l'infezione da Sars-CoV-2. Nello specifico, i risultati della ricerca, pubblicata su Nature, indicano che il Covid-19 potrebbe provocare danni alle zone del cervello che regolano l'udito, l'olfatto e la memoria, anche nei casi di malattia in forma lieve.

Tuttavia, al momento non è ancora chiaro quali siano le implicazioni funzionali, né se il danno sia reversibile. (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)