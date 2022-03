4/11 ©Ansa

Nel territorio spagnolo sono anche state bloccate le quarantene dei contatti stretti di un positivo al Covid anche per i non vaccinati. La misura entrerà in vigore il 5 marzo. In ogni caso, le autorità sanitarie raccomandano massima precauzione nei 10 giorni successivi all'ultimo contatto stretto con un positivo, adottando misure come la riduzione dei contatti sociali e l'uso costante della mascherina