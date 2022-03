Covid in Italia e nel mondo, le ultime news di oggi 10 marzo. LIVE

Via alla fase di allentamento delle misure anti-Covid. Per il sottosegretario Costa, dall'1 aprile il certificato verde rafforzato non sarà più necessario per i locali all'aperto, mentre il governo sta valutando di anticipare la possibilità per gli over 50 di andare al lavoro col Green Pass base. I ricoveri intanto calano al 13%, le terapie intensive al 6%