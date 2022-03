Djokovic non giocherà al Master 1000 di Indian Wells e all'Open Miami

Novak Djokovic non potrà partecipare al Master 1000 di Indian Wells né agli Open di Miami. A confermarlo è lo stesso numero due del tennis mondiale con un messaggio su Twitter.

Il tweet

"Sapevo che sarebbe stato improbabile che sarei stato in grado di viaggiare. Il Cdc (l'ente di controllo sanitario negli Stati Uniti, ndr) ha confermato che i regolamenti non cambieranno, quindi non potrò giocare negli Stati Uniti. Buona fortuna a coloro che giocano in questi grandi tornei", scrive Djokovic.