Covid in Italia e nel mondo, le ultime news dell'11 marzo. LIVE

La curva dei casi di Covid in Italia torna a salire, dopo 5 settimane di discesa: +1,5% i contagi negli ultimi 7 giorni. Nel frattempo, si avvicinano le scadenze stabilite per le riaperture e il governo è al lavoro sulla road map dell'allentamento delle misure anti-contagio in vista della fine dello stato d'emergenza. Secondo il ministro del Turismo Garavaglia, già martedì si potranno avere le nuove regole.