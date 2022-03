Covid, Cartabellotta: "Follia togliere le mascherine al chiuso"

In Italia, i casi di Covid-19 tornano a salire dopo 5 settimane di curva in discesa. Il report settimanale prodotto dalla Fondazione Gimbe indica che il rialzo è dell'1,5 % in 7 giorni. A fronte di questo cambio di marcia, calano i ricoveri in area medica (-16,1%) e in terapia intensiva (-16,4%), ma anche anche i decessi (-19,3%).

Secondo il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, "i dati dimostrano che la circolazione del virus è ancora molto elevata" e "indipendentemente dalla scadenza dello stato di emergenza è pura follia pensare di abbandonare l’utilizzo delle mascherine al chiuso, fondamentali per contenere il più possibile la trasmissione del contagio, vista anche la limitata efficacia del vaccino nel ridurre il rischio di infezione". (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)