Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 10 marzo

Nelle ultime 24 ore 54.230 nuovi positivi, contro i 48.483 di ieri. I tamponi sono 453.341 (ieri 433.961), compresi i test rapidi. La percentuale di positivi è all'11,96% (ieri era all'11,2). Le persone in terapia intensiva sono 545 (-18), quelle nei reparti ordinari 8.414 (-161). I decessi totali, dopo alcuni riconteggi, arrivano a 156.493. Il numero dei positivi dall'inizio della pandemia, compresi morti e guariti, sale a 13.214.498. I guariti sono 12.086.850 ascolta articolo Condividi

Nelle ultime 24 ore sono stati 54.230 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 48.483. Aumentano i tamponi effettuati: 453.341, contro i 433.961 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è all'11,96% (ieri era all'11,2). Sono 136 i morti (compreso qualche riconteggio), 18 i posti letto occupati in meno in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 10 marzo (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni: in testa il Lazio con 6.136, poi la Lombardia con 5.813. Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazienti Covid in terapia intensiva sono in totale 545, con 48 nuovi ingressi, mentre nei reparti ordinari sono 8.414 (-161). L'occupazione degli ospedali tiene e i reparti non sono sotto pressione (LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE).

Vittime, tamponi e guariti approfondimento Coronavirus, la situazione in Italia: grafici e mappe In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 13.214.498. Le vittime in totale sono 156.493, con 136 decessi segnalati nell'ultimo bollettino (ieri erano 156, compresi altri riconteggi). I guariti sono 85.787 nelle ultime 24 ore e 12.086.850 in totale. Sono invece 962.196 le persone in isolamento domiciliare (-30.588). I tamponi sono in tutto 191.387.173 - di cui 86.253.299 processati con test molecolare e 105.133.874 con test antigenico rapido -, in aumento di 453.341 rispetto al 9 marzo. Le persone testate sono finora 52.257.465, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

Le note del bollettino vedi anche Green Pass rimodulato dal 31 marzo: le ipotesi Nelle note del bollettino si legge che la Regione Abruzzo comunica che "6 dei decessi riportati oggi sono riferiti a giorni precedenti"; la Regione Calabria specifica che "3 dei 5 decessi comunicati oggi sono avvenuti a domicilio a gennaio 2022, rispettivamente il 7, l’11 ed il 14 gennaio 2022"; la Regione Campania segnala che "a seguito delle verifiche quotidiane si evince che cinque decessi registrati oggi, risalgono ad un periodo compreso tra il 25/02 e il 07/03/2022"; la Regione Friuli-Venezia Giulia riporta che "il totale dei casi positivi è stato ridotto di 2 a seguito di 2 test positivi rimossi dopo revisione dei casi. Si segnala che nei dati relativi agli ospedalizzati in Terapia Intensiva e Area Medica sono conteggiati tutti i pazienti risultati positivi a SARS-CoV-2 ricoverati sia per Covid-19 che per altra patologia"; la Regione Sicilia specifica che "sul numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, n. 928 sono relativi a giorni precedenti al 09/03/22 (di cui n. 727 del 08/03/22, n. 58 del 07/03/22, n. 2 del 06/03/22, n. 2 del 05/03/22, n. 5 del 04/03/22). I decessi riportati oggi sono avvenuti: N. 4 IL 09/03/2022 - N. 6 IL 08/03/2022 - N. 1 IL 07/03/2022 - N. 1 IL 06/03/2022 - N. 1 IL 05/03/2022 - N. 1 IL 25/02/2022 - N. 1 IL 20/01/2022"; la Regione Umbria spiega che "2 dei ricoveri non UTI appartengono ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria; 10 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina".

Le vittime approfondimento Vaccino Covid: dati e grafici sulle somministrazioni in Italia Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, per quanto riguarda le vittime se ne registrano: 38.870 in Lombardia 13.944 in Veneto 9.867 in Campania 16.046 in Emilia-Romagna 10.546 nel Lazio 13.113 in Piemonte 9.184 in Toscana 9.696 in Sicilia 7.767 in Puglia 5.146 in Liguria 3.621 nelle Marche 4.819 in Friuli-Venezia Giulia 3.015 in Abruzzo 2.164 in Calabria 1.422 nella Provincia autonoma di Bolzano 1.756 in Umbria 2.106 in Sardegna 1.527 nella Provincia autonoma di Trento 785 in Basilicata 577 in Molise 522 in Valle d'Aosta.