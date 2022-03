1/10 ©Ansa

Tra meno di un mese, il 31 marzo 2022, scade lo stato d’emergenza che non verrà prorogato, secondo quanto annunciato dal presidente del Consiglio Mario Draghi: "La situazione epidemiologica è in forte miglioramento, grazie al successo della campagna vaccinale, e ci offre margini per rimuovere le restrizioni residue alla vita di cittadini e imprese"

GUARDA IL VIDEO: Covid, Figliuolo scrive alle Regioni su gestione vaccini