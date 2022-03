8/11 ©Ansa

Le ipotesi che il virus possa essere scappato da un laboratorio circolano già da diverso tempo. Nel 2021, per esempio, l'immunologo Guido Silvestri, esperto della Emory University di Atlanta, in un’intervista diceva: “Abbiamo trovato una sequenza nel virus strana in una replica naturale. Questo non vuol dire che sia successo sicuramente in laboratorio ma sarebbe una spiegazione non peregrina. Servirebbero dati trasparenti e indipendenti per capire”