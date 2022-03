Cartabellotta: "Stop mascherine al chiuso? Non ci sono le condizioni"

Fine stato emergenza, Cartabellotta: "Attenzione a differenze regionali"



Quanto al termine dello stato di emergenza, in scadenza il 31 marzo, il presidente della Fondazione Gimbe ha ricordato che dal prossimo mese la gestione della pandemia e la risposta ad eventuali recrudescenze pandemiche "passerà interamente in mano alle Regioni", invitando a fare a fare "attenzione alle diseguaglianze regionali".

Per quanto riguarda i vaccini contro il Covid-19, e in particolare un eventuale allargamento della quarta dose, secondo Cartabellotta "non si può escludere che nei prossimi mesi si debba fare ricorso a un nuovo richiamo vaccinale per le persone anziane e fragili".

"Non è finita, al Centro-Sud contagi tornano a salire"



Commentando gli ultimi numeri dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus in Italia, Cartabellotta ha poi spiegato che il "virus continua a circolare in maniera molto elevata nel nostro Paese", sottolineando che "nell’ultima settimana in alcune Regioni non solo si è arrestata la diminuzione del numero dei nuovi casi, ma in qualche Regione si vede qualche lieve aumento". "In questa fase, infatti - ha aggiunto - il dato nazionale è influenzato al ribasso dalle principali regioni del Nord, come la Lombardia con i suoi 10 milioni di abitanti, dove la situazione è particolarmente favorevole: questo ovviamente trascina verso il basso il dato nazionale mentre in diverse regioni del Centro-Sud come Abruzzo, Molise, Calabria, Puglia e Sicilia si sta già verificando un'inversione di tendenza". E ancora: "Con i dati della pandemia" da covid in Italia "in netto miglioramento e la drammatica situazione in Ucraina che ha catalizzato l’attenzione pubblica, si rischia un grave calo di attenzione nei confronti del Covid, che è un problema tutt'altro che risolto".