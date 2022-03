Covid, Costa: "Per over 50 ipotesi solo tampone per andare al lavoro"

Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, spiegando che "l'obbligo vaccinale per gli over 50 resterà comunque in vigore fino al 15 giugno prossimo, comprensivo della sanzione di 100 euro per chi non si è vaccinato"

"L'obbligo vaccinale contro il Covid-19 per gli over 50 resterà fino al 15 giugno prossimo, comprensivo della sanzione di 100 euro per chi non si è vaccinato", ma "stiamo valutando l'opportunità di anticipare la possibilità per gli over 50 di andare al lavoro con il Green Pass base, anziché quello rafforzato, ossia facendo il tampone rapido ogni due giorni". Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, spiegando che si tratta di un'ipotesi "che potrebbe dare la possibilità di tornare al lavoro per chi non si è vaccinato e anche per allentare la tensione".