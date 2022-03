Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi 9 marzo. LIVE

Il Covid rialza la testa in Italia: l'indice di contagio Rt torna a salire e dopo un mese di valori bassi si avvicina a 1; si assiste ai primi segnali di aumento dei contagi in alcune regioni; l'analisi delle sequenze genetiche indica che la variante Omicron non è più una sola: sono almeno tre i suoi sottogruppi in circolazione nel Paese. Tasso di positività in lieve calo, all'11,3%.