Covid, Garavaglia: “La prossima settimana regole post emergenza”

Una fase di graduale allentamento

Covid in Italia e nel mondo, le ultime news di oggi 10 marzo. LIVE

Intanto, sono al vaglio del governo anche altre valutazioni rispetto alle regole da adottare in riferimento alla pandemia. “L'obbligo vaccinale contro il Covid-19 per gli over 50 resterà fino al 15 giugno prossimo, comprensivo della sanzione di 100 euro per chi non si è vaccinato”, ma “stiamo valutando l'opportunità di anticipare la possibilità per gli over 50 di andare al lavoro con il Green Pass base, anziché quello rafforzato, ossia facendo il tampone rapido ogni due giorni”. Lo ha riferito il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, sottolineando come si tratti di un’opportunità “che potrebbe dare la possibilità di tornare al lavoro per chi non si è vaccinato e anche per allentare la tensione”. Ma non solo, perché nei prossimi giorni, ha detto ancora Costa, “verrà stabilito un cronoprogramma e dal primo aprile inizierà una fase di graduale allentamento” delle misure restrittive. Quali nello specifico? “Ci saranno situazioni in cui il Green pass non sarà più necessario, ad esempio per bar, ristoranti e altri locali all'aperto, probabilmente proprio da aprile”, ha aggiunto il sottosegretario. Il programma, in seguito, dovrebbe prevedere la valutazione su “altri allentamenti e credo che entro giugno avremo uno scenario che ci consentirà di arrivare all'estate senza restrizioni”, ha confermato.