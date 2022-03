Covid, Abrignani: "Casi in rialzo? Forse perché pochi bimbi vaccinati"

Secondo Sergio Abrignani, immunologo della Statale di Milano, la leggera risalita dei nuovi casi di Covid-19 in Italia, sarebbe l'effetto di una serie di fattori, tra cui la bassa percentuale di vaccinati tra i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni. "Risale la curva, ma non c'è motivo di allarmarsi anzitempo. Non è un segnale chiaro. Il rialzo è l'effetto di una serie di fattori e non è scontato che debba perdurare. Potrebbe trattarsi di una sorta di gobba temporanea che non pregiudica la discesa della curva", ha dichiarato il componente del Comitato tecnico scientifico appena riconfermato nel Consiglio superiore di Sanità in un'intervista al Corriere della Sera. (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)