Covid, Ricciardi: mascherine al chiuso per salvare l'estate

Cronaca

Diminuisce il numero di pazienti positivi negli ospedali italiani: i ricoverati con sintomi sono 8.319, 84 in meno rispetto a ieri, mentre in rianimazione i posti letto occupati sono 471 (-3). Secondo il bollettino del 19 marzo, nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 74.024 su 478.051 tamponi: la percentuale di contagiati è stabile al 15,5%. In totale, i casi dall’inizio della pandemia sono 13.800.179 e i decessi 157.692 (+85)