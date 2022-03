Covid, Omicron e le sottovarianti 2 e 3: sintomi e differenze

”Le nuove sottovarianti di Omicron, la 2 e la 3 sono contagiosissime, molto più della prima". Lo ha dichiarato Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università Statale di Milano e direttore sanitario dell’Irccs Istituto ortopedico Galeazzi di Milano, mettendo in guardia sulle riaperture delle prossime settimane: "Da fine mese non si devono aprire i rubinetti istantaneamente, sarebbe meglio che l’utilizzo del Green Pass ed altre restrizioni rimanessero ancora e venissero tolte progressivamente dal 31 marzo". Tuttavia, seppur più contagiose e con un'incubazione più rapida, Omicron e le sue sottovarianti sembrano essere correlate a sintomi meno gravi rispetto alla Delta. (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)