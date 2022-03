Covid in Italia e nel mondo, le notizie di oggi 17 marzo. DIRETTA

Governo al lavoro per definire la fine della maggior parte delle restrizioni. Regioni in pressing per lo stop entro Pasqua. Curva dei contagi in salita. Calano terapie intensive (-25) e ricoveri (-63). "Dobbiamo procedere verso la normalizzazione, ove le condizioni epidemiologiche lo permettono", dice il presidente Massimiliano Fedriga, al termine della Conferenza delle Regioni