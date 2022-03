Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 18 marzo

Vittime, tamponi e guariti

approfondimento

Covid, ok Cdm a riaperture. Dall'1/5 addio a Green Pass: le misure

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 13.724.411. Le vittime in totale sono 157.607, con 165 decessi segnalati nell'ultimo bollettino. I guariti sono 12.446.583 in totale. Sono invece 1.111.344 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono in tutto 194.863.984 - di cui 87.043.832 processati con test molecolare e 107.820.152 con test antigenico rapido -, in aumento di 490.883 rispetto al 17 marzo. Le persone testate sono finora 53.013.320, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

Le note del bollettino

La Regione Abruzzo comunica che dal totale dei nuovi casi ne sono stati eliminati 16 di cui 3 in quanto non affetti da Covid-19 e 13 in quanto duplicati. La Regione Calabria comunica che un decesso comunicato oggi risale al 28/02/2022.

La Regione Campania comunica che un decesso registrato oggi, risale al giorno 15/02/2022. La Regione Emilia-Romagna che sono stati eliminati 2 casi, comunicati nei giorni precedenti, in quanto giudicati non casi COVID-19. La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 2 a seguito di 1 test molecolare negativo dopo test antigenico positivo e a seguito di 1 test positivo rimosso dopo revisione del caso. Si segnala che nei dati relativi agli ospedalizzati in Terapia Intensiva e Area Medica sono conteggiati tutti i pazienti risultati positivi a SARS-CoV2 ricoverati sia per Covid-19 che per altra patologia. La Regione Sicilia comunica che n. 2347 casi segnalati in data odierna sono relativi a giorni precedenti al 17/03/22 e che i deceduti segnalati in data odierna sono da attribuire: N. 1 al 18/03/2022 - N. 3 al 17/03/2022 - N. 7 al 16/03/2022 - N. 2 al 15/03/2022 - N. 2 al 14/03/2022 - N. 1 al 13/03/2022 - N. 1 al 12/03/2022 - N. 1 al 10/03/2022 - N. 1 al 27/02/2022. La Regione Umbria comunica che tra i ricoveri non UTI 5 appartengono ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria e 18 ad altri codici disciplina.