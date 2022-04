Lady Gaga, il nuovo singolo è Hold My Hand: uscirà il 3 maggio

approfondimento

Lady Gaga, annunciate le date del tour

Il singolo Hold My Hand, prodotto da Lady Gaga e BloodPop® con l’aiuto di Benjamin Rice, uscirà in tutto il mondo martedì 3 maggio via Interscope Records, è stato scritto per il film e potrà essere ascoltato anche all’interno della pellicola. La versione ‘cinematografica’ di “Hold My Hand” contiene la produzione aggiuntiva di Harold Faltermeyer e del vincitore del Premio Oscar Hans Zimmer. Hold My Hand segna il grande ritorno di Lady Gaga come autrice e produttrice di colonne sonore dopo l’enorme successo di “A Star is Born” nel 2018 per cui la popstar ha vinto un Premio Oscar, due Grammy Awards, un BAFTA Award, un Golden Globe e un Critics’ Choice Award. Lunedì la superstar aveva condiviso sui propri social una parte del testo della canzone: “Hold my hand everything will be ok I heard from the heavens that clouds have been grey…".