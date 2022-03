Lady Gaga, annunciate le date del tour

Quindici concerti in giro per il mondo, Lady Gaga è pronta per riportare la sua musica su alcuni dei palchi più prestigiosi a livello internazionale

Da Düsseldorf a Los Angeles passando per Stoccolma, Parigi, Toronto e San Francisco, The Chromatica Ball è il titolo del tour con cui Lady Gaga porterà la sua musica in giro per il mondo. Nelle scorse ore la voce di Bad Romance ha annunciato le nuove date della tournée.