House of Gucci: il making of di mezz’ora del film di Ridley Scott

È stato pubblicato online un ricco reportage ufficiale che ci viene offerto da MGM: un emozionante dietro le quinte che permette di dare uno sguardo da vicino ai personaggi, al cast e alla storia (vera) raccontata dalla pellicola. Trenta minuti di emozione, in una sorta di cortometraggio di genere documentaristico, per spiegare tante curiosità e offrire succulenti extra

È stato pubblicato in rete il making of della durata di ben mezz’ora di House of Gucci, il film di Ridley Scott che racconta la storia vera (e nera) della famiglia Gucci, blasone della moda che è stato al centro di un fatto di cronaca sia nera sia rosso sangue, ossia l’assassinio di Maurizio Gucci. Omicidio il cui mandante è stato individuato in quella che allora era la sua ex moglie, Patrizia Reggiani.



Proprio su di lei questa pellicola si focalizza: House of Gucci racconta di come una giovane ragazza di umili origini entrò a far parte di una delle famiglie più altolocate e celebri del nostro Paese (e del mondo intero).

Il film diretto da Ridley Scott segue la parabola della sfrenata ambizione di Patrizia Reggiani, una fame di successo tale da arrivare a incrinare i rapporti familiari e da innescare una pericolosissima spirale incontrollata. Il culmine del vortice di follia che caratterizza la storia vera raccontata dal film è, come purtroppo tutti noi sappiamo, l’assassinio di Maurizio Gucci.



Potete guardare il making of ufficiale di House of Gucci nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.