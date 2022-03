Oscar 2022: Lady Gaga, Kevin Costner e Zoë Kravitz tra i presentatori

10/15 ©Kika Press

La produzione dell’evento ha annunciato anche la presenza di Woody Harrelson, candidato per bene tre volte agli Oscar: nel 1997 come Miglior attore per Larry Flynt - Oltre lo scandalo e nel 2010 e otto anni dopo come Miglior attore non protagonista per Oltre le regole - The Messenger e Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Oscar, vaccino obbligatorio per nominati e ospiti ma non per perfomer e presentatori