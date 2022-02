Oscar, otto categorie saranno premiate fuori dalla diretta

La cerimonia degli Oscar del 2022 introdurrà una importante novità rispetto al recente passato. E in questo caso il Covid e i protocolli anti-contagio non c’entrano nulla. L’Academy ha infatti annunciato che alcuni premi saranno assegnati off air, non durante la diretta della cerimonia che andrà in onda sul network ABC, in un tentativo di proporre un evento più in linea con le esigenze televisive.