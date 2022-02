Oscar 2022, i fan di Johnny Depp aprono una campagna social

Le novità che accompagnano l'edizione degli Oscar 2022 stanno facendo discutere, come probabilmente speravano gli organizzatori, decisi a coinvolgere ancor più che nelle precedenti edizioni il pubblico dei social media , ormai la vera anima di molte kermesse internazionali. La possibilità di dare un premio attribuito dai fan, l'Oscars Fan Favorite, a film e personaggi che potrebbero essere ignorati o danneggiati nei giudizi finali, sta facendo registrare ottimi risultati a favore di Johnny Depp , attore penalizzato da Hollywood per le recenti vicende giudiziarie relative alle accuse di molestie da parte della sua ex moglie, Amber Heard. I fan di Depp, che hanno ora la possibilità di votare massicciamente per il loro beniamino, stanno promuovendo la causa del divo che potrebbe essere premiato grazie ai voti dei suoi ammiratori per la sua partecipazione a Minamata , film drammatico diretto da Andrew Levitas.

I voti su Twitter per gli Oscar 2022

Non smette di far parlare di sé Johnny Depp, negli ultimi anni protagonista della scena internazionale non solo per il suo indiscutibile talento ma anche per il suo coinvolgimento nella triste battaglia legale con la ex moglie Amber Heard, tuttora in corso. I fan hanno però deciso di prendere in mano le sorti della carriera dell'attore che, almeno sotto il punto di vista dei riconoscimenti, ha subito le ripercussioni della sua vicenda privata. All'attore, interprete brillante di Minamata, in Italia uscito col titolo Il caso Minamata, potrebbe essere attribuito un premio virtuale, deciso dalla platea dei social media, nello specifico quella di Twitter. Da alcune settimane e fino al 3 marzo c'è tempo per votare i propri favoriti per gli Oscar che tengono conto anche di titoli e attori non inseriti nelle nomination ufficiali. Il sistema di voto prevede anche fino a venti voti al giorno dallo stesso profilo; sono considerati validi tutti i tweet in cui c'è menzione chiara del voto (film o nome dell'attore) e in cui compaia l'hashtag #OscarFanFavorite. Per sostenere la causa del film di Depp occorerrà specificare anche l'hashtag #Minamata.