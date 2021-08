Johnny Depp contro l’ex Amber Heard, l’attrice sarà processata

Come riportato dal sito Deadline, la richiesta di annullare il processo contro l'attrice è stata ufficialmente respinta. Quindi la causa intentata da Depp contro Heard per diffamazione si terrà , come stabilito in precedenza, nell’ aprile del 2022

Johnny Depp (QUI TUTTE LE NEWS) vince un'importante round nella battaglia legale contro l'ex moglie Amber Heard. Lo scorso novembre, l’attore aveva intentato causa per diffamazione al giornale inglese The Sun che lo aveva definito un “picchiatore di mogli” in merito alle accuse di violenza domestica mosse dalla Heard. Ma il giudice che si era occupato del caso nel Regno Unito, aveva dato ragione al quotidiano perché le prove fornite dalla difesa confermavano che Depp “ha effettivamente picchiato Amber Heard in almeno 12 delle 14 occasioni” dichiarate dalla donna.

Parallelamente l’attore aveva intentato una causa di diffamazione (questa volta negli Stati Uniti) anche contro l’ex moglie. In questo caso si trattava di un articolo pubblicato dal Washington Post in cui Amber lo accusava di violenza domestica.

Lo scorso aprile, gli avvocati dell’attrice avevano chiesto al tribunale statunitense di far cadere le accuse nei confronti della loro assistita. Per i legali di Amber, se il The Sun non era stato giudicato colpevole di diffamazione per aver definito l’attore un “wife beater”, il processo contro la loro cliente non aveva motivo di sussistere.

Ma come scrive il sito americano Deadline, la richiesta di annullare il processo contro Amber Heard per diffamazione è stata ufficialmente respinta. "Il signor Depp è gratificato dalla decisione della corte" ha dichiarato l'avvocato dell'attore Ben Chew in un breve comunicato inviato al sito.