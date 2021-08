Continuano le vicende giudiziarie legate al divorzio tra le due star. Il giudice ha decretato che l'attrice dovrà indicare l’esatto importo che ha donato all’Aclu (American Civil Liberties Union), associazione che si occupa dei diritti civili. La donna aveva infatti promesso che metà dei proventi del divorzio sarebbero stati destinati all’associazione. Se dovesse risultare che Heard non ha rispettato l’accordo, per l’attore sarebbe un punto importante

Continuano le vicende giudiziarie legate al divorzio tra Johnny Depp e Amber Heard e, nell'ultimo caso, sembra che sia stato Johnny Depp a registrare una piccola vittoria. Al termine dell’ultima udienza, il giudice ha decretato che Amber Heard dovrà indicare l’esatto importo che ha donato all’Aclu (American Civil Liberties Union), associazione che si occupa dei diritti civili. L’ex moglie di Johnny Depp aveva infatti promesso che metà dei proventi del divorzio sarebbero stati destinati all’associazione e anche al Children’s Hospital di Los Angeles, come scrive l'Indipendent . Se dovesse risultare che la donna non ha rispettato l’accordo, l’attore segnerebbe un punto a suo favore nella causa di diffamazione ai suoi danni.

La promessa delle donazioni di Heard

L'avvocato di Depp, sempre secondo quanto riferisce l'Indipendent, Andrew Caldecott, sostiene che la donazione promessa dall'ex moglie dell'attore sia stata "una calcolata e manipolativa bugia" che "ha fatto inclinare la situazione a sfavore di Depp dall'inizio". E ha anche sostenuto che il Children’s Hospital di Los Angeles abbia scritto al consulente finanziario di Depp, nel 2019, per informarlo che Heard non aveva effettuato alcun pagamento. Un giudice di New York ora ha parzialmente accolto una petizione del team legale di Depp che costringerà l'Aclu a mostrare i documenti che confermano se Amber Heard abbia o no mantenuto la sua promessa.