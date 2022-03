In attesa della 94esima edizione degli Academy Awards, è stata rilasciata la lista dei 10 titoli in lista per la categoria ‘film più popolare‘. Ecco le regole per votare: usando l’hastag #OscarsFanFavorite, al giorno si possono esprimere su twitter un numero massimo di 20 voti per i film usciti tra il 1 marzo 2021 e 31 dicembre 2021, candidabili agli Oscar 2022.