In un video promozionale del film di Zack Snyder diffuso sui canali ufficiali di Netflix è comparso il mitico personaggio televisivo statunitense. Al secolo Anthony Joseph Notaro, il televenditore diventato celeberrimo per lo spot in cui sponsorizza la marca di coltelli da cucina Miracle Blade è qui protagonista di un divertente video che rispolvera le sue famose promozioni degli anni '90, sostituendo ai coltelli originali l'armamentario per fare fuori i morti viventi utilizzato in “Army of the Dead”

Ebbene, è tornato! Un geniale video promozionale diffuso sui canali social di Netflix ha infatti proprio lui come protagonista. Al secolo Anthony Joseph Notaro ma per tutti quanti noi Chef Tony, il televenditore è il fulcro di un video in cui viene riproposta una delle sue famose performance targate Nineties, con un trattamento squisitamente vintage (per riprodurre fedelmente la telepromozione di fattura d'antan) e tutto a tema morti viventi. La genialata di questo spot è infatti quella di sostituire ai coltelli Miracle Blade dell'originale le letali armi anti-zombie utilizzate in Army of the Dead . Lo vediamo quindi mostrarci l'affettatrice mortale e il trita-zombie, quest'ultimo una mazza chiodata che per un morto vivente pare sia davvero "la morte sua"... Ed è perfetta anche per battere la carne (non quella del morto vivente, stavolta), ottenenendo così fettine più basse e tenere, come si usa fare col batticarne appunto… Anche la telepromozione dell’annienta-zombie convincerebbe pure la proverbiale casalinga di Voghera: lo Chef Tony ci dimostra come sia efficace nel trasformare in poltiglia la testa di uno zombie, riproducendone le fattezze con un cocomero per una simulazione da chapeau. Mentre sulla finestra che c'è sullo sfondo si intravedono le mani degli zombie affollati fuori, famelici di Chef Tony tanto quanto il pubblico del cuoco è famelico di sconti.

Il film Army of the Dead



L'attesissimo Army of the Dead è un originale ibrido di film con gli zombie e di Heist-Movie, il genere delle rapine a colpi di suspense.

Nel cast troviamo Dave Bautista (protagonista de I Guardiani della Galassia), Ella Purnell (Sweetbitter, Kick-Ass 2), Omari Hardwick (Power, Kick-Ass), Theo Rossi (Luke Cage), Ana De La Reguera (Cowboys and Aliens, Narcos), Huma Qureshi (Viceroy’s House, Gangs of Wasseypur), Hiroyuki Sanada (Avengers: Endgame, Westworld), Garret Dillahunt (Fear the Walking Dead, Deadwood), Raúl Castillo (Seven Seconds, Looking), Nora Arnezeder (Mozart in the Jungle, Origin), Matthias Schweighöfer (You Are Wanted, The Most Beautiful Day), Samantha Win (Arrow, Wonder Woman) e Rich Cetrone (300, Batman v Superman: Dawn of Justice).



"È un vero e proprio film sulle rapine di zombie, un genere dentro un altro genere insomma. Ti aspetti il ​​puro caos dei morti viventi e quello c'è, al 100%. Ma non mancano nemmeno dei personaggi fantastici in un viaggio altrettanto fantastico. Sorprenderà gli spettatori perché nel film si provano grandi emozioni grazie a questi grandi personaggi. E poi ti diverti con il genere ma senza prenderlo in giro, anche se ci vuole poco per farlo". Queste parole sono molto più della sinossi ufficiale di Army of the Dead: si tratta Infatti della descrizione che ci offre lo stesso Zack Snyder.