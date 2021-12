Sing 2, una clip esclusiva tratta dal film

In Sing 2 i protagonisti dovranno abbandonare il Moon Theatre per esibirsi sul palco di una grande città. Il film segue sempre le imprese del koala Buster Moon e del suo cast, che ora deve concentrarsi sul debutto di un nuovo spettacolo al Crystal Tower Theatre nella luccicante Redshore City. I protagonisti dovranno anche intraprendere una missione per trovare la leggenda del rock Clay Calloway e convincerlo a tornare sul palco.

Il 23 dicembre arriva nelle sale cinematografiche italiane Sing 2, nuovo capitolo del franchise animato di Illumination. Scritto e diretto nuovamente da Garth Jennings (Guida galattica per autostoppisti, 2005; Son of Rambow – Il figlio di Rambo, 2007; Sing, 2016) Sing 2 è una coloratissima commedia musicale d'animazione, sequel dell'omonimo film di successo, Sing, che vedeva un gruppo di animali organizzare una gara canora così da riportare il Moon Theatre al suo vecchio splendore e salvarlo dalla chiusura.

Il cast delle voci italiane è composto dal comico e attore Frank Matano , incredibilmente talentuoso proprio come il personaggio a cui presterà la voce, il brillante Darius! Nel cast anche due giovani talenti, Jenny De Nucci , stella in ascesa, attrice, content creator, adorata dal pubblico giovane e meno giovane. Lei doppierà Porsha, una trendsetter, ballerina e cantante che non vede l’ora di brillare sul palco del nuovo spettacolo ideato da Buster Moon.

Sing 2, un sogno più grande

Se Sing riguardava la ricerca del coraggio per inseguire i propri sogni, Sing 2 riguarda il superamento dei limiti che gli altri pongono ai nostri sogni, o che noi stessi ci poniamo.

All'inizio del film, Buster Moon ha uno spettacolo di successo nel suo teatro locale, ma si chiede se ha raggiunto il massimo del proprio potenziale. “Buster ce l'ha fatta nella sua piccola città, e ha molto successo, ma si pone sempre la domanda: 'Posso aspirare ad un livello superiore, o rimarrò un ragazzo di provincia con una visione limitata e un piccolo cast?' ” dice Chris Meledandri. Quando Suki Lane, una talent scout, dice a Buster che il suo spettacolo non è abbastanza per i grandi campionati, lui si scoraggia ... ma poi riaccende la sua ambizione. “All'inizio del film, è quasi come se a Buster fosse stato detto: 'Hai raggiunto il tuo limite nella vita; non puoi andare oltre", dice Meledandri. “Ma si rifiuta di accettarlo. E la chiave del successo ora risiede dentro di sé. In Sing 2 ogni personaggio è alle prese con i propri problemi e, sebbene il loro successo sia legato alla straordinarietà dello spettacolo, nella sua essenza parla di ognuno di loro, e di come affrontano i propri demoni".

Per lo sceneggiatore-regista Garth Jennings, c'erano alcuni intriganti parallelismi tra le aspirazioni creative di Buster e le sue. Incredibilmente, Sing è stato il primo film d'animazione di Jennings. "Se il primo film prevedeva il superamento dell'esame di guida, il secondo prevedeva la possibilità di andare in giro in macchina", afferma Jennings. "All'inizio avevo delle idee, ma poco ambiziose: emergono sempre cose nuove a cui non avevo pensato, soprattutto perché le nostre aspettative su tutta la linea erano cresciute enormemente. E con esse affioravano nuove sfide. In un certo senso ci siamo trovati nella stessa posizione dei nostri protagonisti; volevamo andare ben al di là di quello che avevamo raggiunto la prima volta. Sotto ogni aspetto, stavamo cercando di portarlo ad un livello successivo".

Per Meledandri, non c'era nessuno più adatto di Jennings. “Lo spirito di Garth Jennings è lo stesso che definisce il film”, afferma Meledandri. “La gioia e l'ottimismo, il senso di celebrazione: Garth come essere umano incarna tutto ciò. È stato un piacere lavorare con la sua visione e la sua esperienza cinematografica, quell'energia presente sia nel primo film che in questo”.

Ogni aspetto di Sing 2 è a un livello superiore, dalla posta in gioco emozionale alle sequenze d'azione, dai costumi alle coreografie, dalla musica al cast. “Ci siamo trovati in situazioni straordinarie che non avremmo mai potuto prevedere, come un casting del calibro di Halsey o Bono oppure l’allestimento di un numero di Prince di quattro minuti impostato su un tema di Alice in Wonderland", afferma Jennings. “Tutto era selvaggiamente ambizioso. Solo dopo che abbiamo finito ho capito che dovevamo essere proprio matti".

Fortunatamente Jennings e Meledandri avevano a disposizione alcuni dei migliori artisti dell'animazione. "Avevamo una squadra incredibile", dice Meledandri. "Dal montatore ai nostri direttori dell'animazione e dell’illuminazione, ogni artista è stato assolutamente stellare, non ultimo ERIC GUILLON, che ha disegnato tutti i personaggi principali di questo mondo".

Durante il processo di realizzazione di Sing 2, Jennings ha spesso pensato a una frase che Nana Noodleman dice a Buster nel film, su come non sia sufficiente avere sogni e ambizioni. Ci vogliono coraggio, capacità di resistenza e fede per realizzarli. "Questo fa eco a ciò che noi, come realizzatori, dobbiamo fare", dice Jennings. “Realizzare un film è una cosa davvero assurda. Si parte da un qualcosa che non esiste ma devi immaginarla e credere che sarà grandiosa. Bisogna che tutti credano che sia fantastica. E poi una volta che inizi a percorrere quella strada, devi resistere, perché devi sostenere la stessa fede ed energia che si avevano poco più di quattro anni fa. Ci sono centinaia di persone che lavorano insieme a me. È un enorme sforzo collaborativo e richiede non solo energia, ma vera passione. E’ un compito arduo, ma ciò che ti fa andare avanti è il film stesso".