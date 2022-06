2/10 Immagine tratta dal profilo Instagram @voguemagazine

Britney Spears e Sam Asghari, entrambi in Atelier Versace, hanno optato per uno stile classico. Il beauty look della sposa riflette questa scelta di stile. Il make-up, opera di Charlotte e Sofia Tilbury, celebrity make-up artist di fama globale, ha esaltato in maniera naturale con accenti rosa l'incarnato della sposa che non ha rinunciato agli occhi bordati di nero. L'hairstyle è semplice, con onde morbide. Le prime foto e molti dettagli del wedding day sono stati condivisi da Vogue Magazine

