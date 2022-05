Britney Spears senza pace, ha perso la gravidanza per aborto spontaneo

Lo ha comunicato l'artista stessa sui social. Aggiungend, e rassicurando, che con Sam Asghari, col quale sta insieme di sei anni, non rinuncerà ad allargare la famiglia

Britney Spears ha annunciato di aver perso la gravidanza a causa di un aborto spontaneo. La cantante vincitrice di Grammy ha postato un messaggio su Instagram in cui ha comunicato ai suoi fan la fine della gravidanza: "E' un momento devastante per ogni genitore -ha commentato- forse avremmo dovuto aspettare il momento in cui saremmo stati più sicuri, ma eravamo così felici di annunciare la bella notizia. Il nostro amore reciproco è la nostra forza. Continueremo ad allargare la nostra splendida famiglia".