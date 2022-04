Britney Spears annuncia di essere a lavoro a un libro

Approfondimenti

Britney Spears compie 40 anni: i suoi look più iconici. FOTO

La pop star compie 40 anni il 2 dicembre. Con le sue hit, tra cui '...Baby One More Time', 'Stronger', 'Toxic' e 'Gimme More', ha saputo imporsi nel panorama mondiale e ha lasciato il segno nella storia della musica e della moda con i suoi outfit decisamente originali

Cantautrice, ballerina, personaggio televisivo e stilista, Britney Spears il 2 dicembre compie 40 anni. Tra le più celebri e premiate artiste della storia della musica pop, è considerata una vera e propria icona, non solo musicale ma anche in fatto di moda. I suoi look non sono di certo passati inosservati. In 20 anni di carriera ha vinto due Grammy Awards, 8 Billboard Music Awards, 6 Mtv Video Music Awards, 4 World Music Awards, 1 Emmy Awards, 1 American Music Awards. Per 15 volte è entrata nel Guinness dei Primati. Ha una stella alla Hollywood Walk of Fame

Nata il 2 dicembre 1981, è stata al centro di una lunga battaglia in tribunale per liberarsi dalla tutela legale e del suo patrimonio da parte di suo padre, cosa che è riuscita a ottenere lo scorso 12 novembre. Tra amori e successo, è caduta più volte nel baratro delle dipendenze, che nel 2007 le hanno anche fatto perdere la custodia legale dei figli