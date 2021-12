1/10 ©IPA/Fotogramma

Cantautrice, ballerina, personaggio televisivo e stilista, Britney Spears il 2 dicembre compie 40 anni. Tra le più celebri e premiate artiste della storia della musica pop, è considerata una vera e propria icona, non solo musicale ma anche in fatto di moda. I suoi look non sono di certo passati inosservati. In 20 anni di carriera ha vinto due Grammy Awards, 8 Billboard Music Awards, 6 Mtv Video Music Awards, 4 World Music Awards, 1 Emmy Awards, 1 American Music Awards. Per 15 volte è entrata nel Guinness dei Primati. Ha una stella alla Hollywood Walk of Fame

