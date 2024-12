1/12 ©Getty

Luisa Ranieri è nata a Napoli il 16 dicembre 1973. Come ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera, da ragazza era "quasi dislessica per la timidezza, riservata, pudica, molto protetta dai miei che erano separati. Mai stata ribelle se non quando mi rapai a zero". Dopo aver abbandonato la facoltà di Giurisprudenza, ha intrapreso gli studi di recitazione e ha esordito in teatro

