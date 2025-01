Angelina Jolie, il ruolo dei figli nel divorzio con Brad Pitt

I figli di Angelina Jolie e Brad Pitt avrebbero voluto che la madre fosse più schietta nel difendersi pubblicamente durante la loro battaglia per il divorzio . “Sta cercando duramente di essere leggera dopo un periodo buio”, ha dichiarato a People una fonte vicina all’attrice. “I ragazzi sono cresciuti vedendo che alcune persone hanno così tanto potere e privilegio che le loro voci non contano. Il loro dolore non conta”. La fonte ha aggiunto: “Hanno voluto che lei parlasse ad alta voce, per difendersi in questi anni, ma lei ricorda loro di concentrarsi sul cambiamento delle leggi piuttosto che sul raccontare storie pubbliche”.

DALL'AMORE AL DIVORZIO

Jolie e Pitt, che si erano conosciuti nel 2005 sul set del film Mr. & Mrs. Smith e si erano sposati nel 2014, hanno sei figli: Maddox, 23 anni, Pax, 21, Zahara, 19, Shiloh, 18, e i gemelli Vivienne e Knox, 16. Nel 2016, l’attrice aveva chiesto il divorzio dopo una presunta aggressione di Pitt su un volo aereo privato, dove l’attore sarebbe diventato ubriaco e violento con lei e i bambini. In seguito alle indagini, le autorità non avevano dato seguito alle accuse e Jolie aveva rifiutato di sporgere denuncia. Secondo un comunicato, nel 2017 l’ex coppia “aveva firmato accordi per preservare il diritto alla privacy dei loro figli e della famiglia mantenendo riservati tutti i documenti giudiziari e incaricando un giudice privato di prendere tutte le decisioni necessarie”. I documenti ottenuti da People nel 2018 avevano rivelato che Jolie avrebbe rischiato di perdere la custodia primaria dei figli se non avesse adottato misure per migliorare il rapporto con Pitt, che aveva infine ottenuto la custodia congiunta dei ragazzi, anche se la sentenza non era mai entrata in vigore. Nel luglio 2024, una fonte ha dichiarato che ora l’attore “praticamente non ha alcun contatto” con i figli maggiori (molti dei quali hanno scelto di rimuovere il suo cognome), anche se ha mantenuto “le visite con i più piccoli”. La lontananza dai ragazzi “addolora” Pitt, che “ama i suoi figli e gli mancano. È molto triste”. Un insider ha aggiunto: “È davvero triste per i bambini, ma anche per i genitori”. Il 30 dicembre 2024, gli attori hanno raggiunto un accordo sul divorzio. Come ha dichiarato James Simon, avvocato di Jolie, l’attrice “si è concentrata sulla ricerca di pace e guarigione per la propria famiglia” e ora, anche se “esausta”, è comunque “sollevata che questa parte sia finita”. Una fonte vicina a Pitt ha invece dichiarato che gli “attacchi unilaterali” di Jolie hanno incluso “una distorsione infinita dei fatti...causando enormi danni collaterali a coloro che sono dentro e intorno alla famiglia”. Intanto, gli attori non hanno ancora raggiunto un accordo sull’azienda vinicola francese in comune, anche se il legale di Jolie ha spiegato che l’attrice “vuole che tutto questo finisca, i bambini vogliono che tutto questo finisca e il signor Pitt dovrebbe concentrarsi sulla guarigione della loro famiglia, non portare avanti azioni legali”.