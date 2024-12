Brad Pitt e Angelina Jolie insieme in un film?

Tuttavia sembra irrealistico pensare che due ex coniugi, in guerra da otto anni per la custodia dei figli, i soldi e il futuro della loro attività vinicola, possano riconciliarsi per motivi professionali (basti pensare che, all'ultimo Festival di Venezia , gli organizzatori hanno dovuto programmare le proiezioni dei loro film in giorni diversi per evitare che si incontrassero).

Ai due attori è stato offerto un assegno in bianco qualora riuscissero a superare le loro divergenze e a recitare nuovamente insieme . Il mandante dell'offerta? Il produttore Danny Rossner (i cui crediti includono il parodistico 2001 - Un'astronave spuntata nello spazio con Leslie Neilsen e il film d'azione The Ultimate Weapon con Hulk Hogan).

I compensi

Non solo Angelina Jolie e Brad Pitt dovrebberro simulare scene d'intimità: i loro compensi non sarebbero neppure divisi in modo equo. "In questo momento, penso che Brad Pitt sia nella fascia dei 20-25 milioni di dollari a film, Angelina Jolie nella fascia dei 15 milioni", ha detto infatti Rossner.

"Siamo disposti a offrire una cifra del 50% superiore al loro attuale compenso", ha detto al Post. Ciò significherebbe fino a 37,5 milioni di dollari per Pitt, ma solo 22 milioni di dollari per Jolie.

Quando gli è stato fatto presente che l'ex coppia, bloccata in una causa di divorzio dal 2016, che non è mai stata completamente risolta, sebbene un giudice li abbia legalmente dichiarati single, non starebbe mai nella stessa stanza, figuriamoci in una scena hot, Rossner ha ribattuto che la sceneggiatura è comunque modificabile. Del resto, ha detto, nel mondo di cose miracolose ne sono accadute. Perché non dovrebbe essere possibile, rivedere Brad e Angelina insieme?