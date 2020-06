Angelina Jolie e il divorzio con Brad Pitt: per il bene dei miei figli

Jolie, premio Oscar nel 2000 come miglior attrice non protagonista di “Ragazze interrotte”, nell’intervista parla dei suoi figli come “sei giovani molto coraggiosi e molto forti”. L’attrice è madre di Maddox, 18 anni, Pax, 16 anni e Zahara, 15 anni, avuti attraverso l’adozione, di Shiloh, 12 anni, e dei gemelli Knox e Vivienne, 11 anni, questi ultimi tre nati dall’unione con Pitt. L’attrice, a Vogue, descrive l’esperienza dell’adozione come “un meraviglioso mistero di un mondo che sta incontrando il tuo”.

“Importante mantenere le radici”

"Con i miei figli adottivi - racconta Jolie - non posso parlare di gravidanza, ma parlo con molti dettagli e tanto amore del viaggio fatto per trovarli e come è stato guardarli negli occhi per la prima volta". Per l’attrice i bambini non biologici non dovrebbero mai "perdere il contatto con la loro origine". E spiega il perché: "Hanno radici che tu non hai. Onorali. Impara da loro. È il viaggio più straordinario da condividere“.