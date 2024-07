Angelina Jolie chiede a Brad Pitt di porre fine alla battaglia legale

Angelina Jolie ha chiesto a Brad Pitt di “porre fine alla lotta” sull’azienda vinicola Château Miraval. L’attore aveva denunciato l’ex moglie dopo che nel 2021 lei aveva venduto la sua metà della tenuta francese, acquistata nel 2008, per 67 milioni di dollari. Un’operazione che, secondo Pitt, sarebbe stata in contrasto con un precedente accordo verbale tra loro. Ora il rappresentante legale di Jolie, Paul Murphy, ha chiesto a Pitt di ritirare la causa contro l’attrice. L’attore “ha il controllo di tutte le proprietà che la coppia condivideva, così come il controllo dell’attività”, si legge nella nota dell’avvocato, “ma chiede comunque di più, e ha fatto causa ad Angelina per 67 milioni di dollari più danni punitivi”. Secondo il legale, Brad intendeva “punire e controllare Angelina chiedendo un accordo di riservatezza recentemente ampliato per coprire la sua cattiva condotta personale e i suoi abusi. Tali azioni sono centrali in questo procedimento. Non siamo affatto sorpresi che il signor Pitt abbia paura di consegnare i documenti che dimostrano questi fatti”. Adesso, però, Jolie desidera “mettere finalmente la loro famiglia su un percorso chiaro verso la guarigione”. Tuttavia, se Pitt non ritirerà la causa l’attrice non potrà fare altro che “ottenere le prove necessarie per dimostrare che le sue accuse sono sbagliate”.