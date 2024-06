Brad Pitt, Shiloh Nouvel rinuncia al cognome del padre

GLI ALTRI FIGLI

La ragazza non è la prima dei sei figli dell’ex coppia, tre biologici e tre adottivi, che ha rinunciato al doppio cognome Jolie-Pitt. Come rivelato pochi giorni fa da People, anche Vivienne, 15 anni, che non ha ancora raggiungo l’età per richiedere il disconoscimento legale, ha scelto di comparire soltanto come “Vivenne Jolie” sul manifesto del musical The Outsiders, in scena a Broadway e prodotto dalla mamma. Negli scorsi mesi la terzogenita Zahara Marley, di origine etiope, aveva invece rimosso il cognome Pitt durante la presentazione all’università. Secondo i tabloid americani il figlio maggiore Maddox, di origine cambogiana, avrebbe invece disconosciuto il padre con parole inequivocabili: “Per anni tutti hanno pensato che la nostra famiglia fosse la più bella del mondo, ma la verità è che mio padre Brad Pitt in casa era violento, beveva troppo, mi offendeva e mi picchiava. Non voglio più vederlo né sentirlo. E non voglio più nemmeno il suo cognome”. Non aveva risparmiato le critiche neppure il fratello Pax, di origine vietnamite, che nel 2020 in occasione della Festa del Papà aveva scritto sui social: “Sei uno s*****o di prima classe, una persona terribile e spregevole e hai reso la vita delle persone a me più vicine un inferno costante. Buona festa, f*****o essere umano orribile”. L’unico che non ha ancora espresso un’opinione sulla questione è invece Knox, gemello di Vivienne. Anche Angelina Jolie non ha mai portato il cognome del padre Jon Voight, con il quale per anni non ha avuto alcun rapporto.