Angelina Jolie e Brad Pitt, dall'amore sul set alle accuse. FOTO

Le cronache recenti raccontano di un tentativo di denuncia da parte di Angelina Jolie nei confronti dell’ex coniuge, per un fatto accaduto sull’aereo privato suo e di Brad Pitt nel 2016. Jolie avrebbe accusato l’attore di Fight Club di violenza domestica in maniera anonima, usando il nome fittizio di Jane Doe. Si tratta solo dell’ultimo capitolo della faida ormai aperta tra i Brangelina. I tempi in cui erano la coppia più in vista e invidiata del mondo appaiono lontanissimi.

Jolie-Pitt, nel 2016 lei accusò l'ex di violenza