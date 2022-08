Bullet Train, la clip esclusiva del film con Brad Pitt. VIDEO

Cinema

Bullet Train, il cast alla premiere del film a Los Angeles. FOTO

Dopo le presentazioni per la stampa in Europa, il cast del nuovo film di David Leitch si è dato appuntamento a Los Angeles per una speciale anteprima al Regency Village Theatre. Ad animare il photocall ci ha pensato, come al solito, Brad Pitt, con un nuovo outfit che ha catturato l'attenzione dei presenti

Reunion in Califonia per il cast di Bullet Train, il nuovo adrenalinico action movie di David Leitch che arriverà in sala a partire dal 25 agosto. Gli attori e il regista statunitense hanno incontrato il pubblico a Westwood, al Regency Village Theatre. Al centro della scena, naturalmente, Brad Pitt

In conferenza stampa Brad Pitt ha dichiarato che in questa storia non c'è un vero protagonista perché ogni personaggio ha il suo ruolo importante