Bullet Train, un nuovo trailer del film con Brad Pitt

Svelato il nuovo trailer di Bullet train: il film con Brad Pitt arriverà nelle sale italiane il prossimo 23 agosto

Manca poco più di un mese all'uscita nelle sale italiane di Bullet train, il nuovo film di David Leitch con protagonista Brad Pitt. L'attesa è grande e l'avvicinarsi della data x, fissata al 23 agosto, fa crescere ulteriormente le aspettative, alimentate dal nuovo trailer pubblicato nelle ultime ore. Il film è tratto dal best seller di Kōtarō Isaka, I sette killer dello Shinkansen. La breve clip che è stata lanciata nelle ultime ore presenta il personaggio di Big Bad Wolf, interpretato da Benito Antonio Martínez Ocasio, rapper noto anche come Bad Bunny.

Bullet train, Big Bad Wolf protagonista del nuovo trailer approfondimento Bullet Train, nuovo trailer dell’action thriller con Brad Pitt Come consuetudine, l'avvicinamento alla data di uscita dei film nelle sale è scandita dalla pubblicazione periodica dei trailer, che oltre a presentare la storia e a svelarne piccole anticipazioni, aiutano il pubblico a entrare nel mood del racconto, a conoscere i personaggi, almeno in parte, e ad appassionarsi alle sue avventure. Big Bad Wolf è uno degli antagonisti del protagonista di Bullet train. Di lui si sa ancora molto poco, se non che è un killer spietato che proviene dal Messico. Fa parte della squadra dei 7 killer in viaggio a bordo del treno che attraversa il Giappone in direzione dell'obiettivo finale. La sua storia si intreccerà inevitabilmente con quella di Ladybug, il personaggio interpretato da Brad Pitt. Tutti i killer sul convoglio ipersonico giapponese hanno obiettivi diversi ma tra loro sono rivali perché le loro missioni sono in conflitto con quelle degli altri.

Chi è Ladybug, protagonista di Bullet train approfondimento Bullet Train, una foto del nuovo film di Brad Pitt Ladybug è un killer atipico, piuttosto sfortunato, che dopo una missione andata male decide di accettare un incarico che lo porterà in Giappone. Ladybug è determinato a cercare, ma soprattutto a trovare, il suo riscatto professionale nel Paese del Sol Levante. È qui che, a bordo del "bullet train", incontrerà gli altri sicari giunti da ogni angolo del pianeta. Quello che racconta David Leitch è un viaggio adrenalinico e sorprendente che non risparmierà colpi di scena. L'ambientazione è quella del Giappone moderno, affascinante, imperscrutabile e ancestrale nella sua lungimiranza futurista. Per il momento è nota solo l'identità di due dei killer, ossia Ladybug e Big Bad Wolf. Nei prossimi trailer, che con ogni probabilità verranno pubblicati nelle prossime settimane, è possibile che si scelga di presentare anche altri dei protagonisti, o antagonisti, che condividono il treno con Ladybug. Tra gli altri, il cast è composto anche da Sandra Bullock, Logan Lerman e Andrea Muñoz. C'è una curiosità dietro la scelta di Sandra Bullock, perché il suo ruolo pare che in prima battuta fosse stato affidato a Lady Gaga.