Bullet Train, una foto del nuovo film di Brad Pitt

Empire svela una nuovo foto di Bullet Train

approfondimento

Bullet Train: trailer del thriller di David Leitch con Brad Pitt

Il sito Empire ha pubblicato in esclusiva un nuovo scatto della pellicola, dove vediamo in primo piano Brad Pitt con cappello, occhiali e una piccola valigia stile 24 ore in mano all’interno di un treno. Bullet Train è un film di base d’azione e thriller, ma che presenta evidenti tendenze comiche e, di questo, ce ne accorgiamo nel trailer ufficiale. La storia, innanzitutto, è incentrata sulle vicende di Ladybug (Brad Pitt), ladro che sta attraversando una crisi esistenziale cui viene affidato il compito di recarsi in Giappone e recuperare la valigia di cui abbiamo fatto cenno in precedenza. Nel corso del trailer, intuiamo che le scene d’azione sono molte, così come però quelle comiche. Ad esempio, proprio all’inizio, vediamo Ladybug minacciare con la pistola un passeggero che ha di fronte, il quale però gli intima di stare zitto perché i due si trovano in un vagone dove bisogna rispettare il silenzio. Inutile dire che le cose prenderanno una piega diversa, nonostante la protesta di una vecchietta che sembra non curarsi della zuffa tra i due. In seguito, vediamo Ladybug lottare con un altro personaggio. I due, però, vengono improvvisamente interrotti da un’addetta che offre loro alcuni servizi come cibi e bevande. Sorprendentemente, la lotta s’interrompe per permettere a Ladybug di comprarsi una bottiglia d’acqua, tentare di convincere il suo nemico a fermare le ostilità, che però riprendono non appena l’addetta esce fuori dalla stanza. Non mancano, poi, scene al limite dell’inverosimile tra inseguimenti e persone sospese su un treno in corsa, proprio come un vero film d’azione che si rispetti.