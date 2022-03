Bullet Train: trailer del thriller di David Leitch con Brad Pitt

È stato condiviso il primo trailer italiano del film diretto da David Leitch e che vede come protagonista Brad Pitt. La pellicola arriverà nelle sale italiane a partire dal prossimo 14 luglio Condividi

È con un trailer sulle note di Stayin’ Alive dei Bee Gees che Sony Pictures Italy ha presentato il primo trailer ufficiale di Bullet Train, l’action thriller, a tratti comedy, diretto da David Leitch e con protagonista Brad Pitt. Il film è atteso nelle sale italiane il prossimo 14 luglio (un giorno prima della messa in scena statunitense) ed è basato su una sceneggiatura non originale, ispirato al best-seller giapponese I sette killer dello Shinkansen di Kotaro Isaka. Ecco cosa si sa sulla pellicola in arrivo la prossima estate e la sua sinossi ufficiale.

Dalla sua traduzione inglese, "treno a prova di proiettile", Bullet Train è il titolo del nuovo action movie di David Leitch. Il regista che già abbiamo visto alla prova con Deadpool 2, ma anche Atomica Bionda, John Wick e Hobbs And Show, dirigerà la nuova pellicola in uscita il prossimo luglio, in compagnia del suo attore protagonista Brad Pitt. Come si evince dal trailer, il cast di Bullet Train è in realtà ricchissimo, con la partecipazione di Joey King, ma anche Sandra Bullock, Zazie Beetz, Aaron Taylor-Johnson, Logan Lerman, Michael Shannon, Brian Tyree Henry e Hiroyuki Sanada. Liberamente ispirato al romanzo giapponese datato 2010 di Kotaro Isaka, I sette killer dello Shinkansen, il film di David Leitch è un action thriller serio ma anche molto divertente, che racconta di un gruppo di assassini che si ritrovano tutti sullo stesso treno, molto diversi tra loro, ma accomunati da un unico obiettivo: diventare i proprietari di una valigetta imbarcata e dal contenuto alquanto segreto. Bullet Train sarà distribuito in Italia a luglio con Warner Bros. Entertainment Italia e Sony Pictures. Si dice che l'intera realizzazione della pellicola sia costata a regista e produttori la bellezza di 85 milioni di dollari.

È con queste poche righe che i produttori e distributori di Bullet Train, Warner Bros. Entertainment Italia e Sony Pictures, hanno raccontato ancora più approfonditamente a social e stampa di cosa narrerà la pellicola. Una visione ancora più completa del film, insieme al primo trailer ufficiale in italiano, condiviso alcune ore fa su YouTube. La sinossi di Bullet Train: "Cinque killer si ritrovano a bordo di un treno veloce giapponese in rapido spostamento da Tokyo a Morioka con solo poche fermate intermedie. Scoprono che le loro missioni non sono estranee l'una all'altra. La domanda allora diventa: chi uscirà vivo dal treno e cosa li attende al terminal?".