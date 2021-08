Bullet Train, Sandra Bullock al posto di Lady Gaga

L’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ) ha drasticamente rivoluzionato il mondo della settima arte comportando modifiche e slittamenti ai piani di produzione. Secondo quanto annunciato dal magazine , la sovrapposizione di due impegni avrebbero portato Lady Gaga a non chiudere il contratto per il ruolo all’interno di Bullet Train.

approfondimento

La cantante, attrice e imprenditrice avrebbe dovuto rinunciare al film per via della produzione di House of Gucci, le cui riprese hanno avuto luogo a marzo in Italia.

Collider ha quindi rivelato che Sandra Bullock (FOTO) è entrata a far parte del cast trovandosi così per la prima volta al fianco di Brad Pitt sul grande schermo, al momento tuttavia non vi è la certezza che il ruolo interpretato dall’attrice sia quello originariamente previsto per Lady Gaga.