Brad Pitt sarà un pilota di Formula 1 in un film Apple

Brad Pitt interpreterà un pilota di Formula 1 in un film di Apple, diretto da Joseph Kosinski (regista di Tron Legacy, Oblivion e dell'attesissimo Top Gun: Maverick, tra gli altri).



L'attore si calerà nella tuta di un ex-corridore che si ritroverà ad attaccare al chiodo la vestaglia da pensione per tornare in pista. La sua missione? Allenare una nuova leva.



Il consulente del progetto è uno che di Formula 1 se ne intende eccome: Sir Lewis Hamilton.

Brad Pitt parteciperà al progetto anche in veste di produttore: il lungometraggio finanziato dalla casa della mela verrà infatti co-prodotto dalla sua società di produzioni, la Plan B.

Un piano B di tutto rispetto, quello del divo: sicuramente questo suo film sbancherà al botteghino, c'è da scommetterci…



Si tratta del secondo progetto della Plan B che verrà finanziato da Apple. Quest'ultima ha vinto una speciale asta per accaparrarsi i diritti del lungometraggio di Pitt & Co. sul mondo delle corse automobilistiche. In realtà dovremmo dire che ha quasi praticamente vinto una specie di asta, dato che la cosa non è stata ancora ufficializzata.



Come riportato in esclusiva dal magazine statunitense Deadline, infatti, “Apple è in trattative esclusive e chiuderà il primo grande pacchetto di film del nuovo anno. Questa è la gara altamente competitiva per acquisire un pacchetto di lancio senza titolo che vedrà Brad Pitt interpretare un pilota in pensione che torna in pista per fare da mentore a un pilota più giovane e dare la sua ultima sferzata alla gloria in pista come compagno di squadra del pilota più giovane”.



Ehren Kruger sta scrivendo la sceneggiatura mentre Jerry Bruckheimer di Top Gun produrrà insieme a Plan B.



Le fonti riportate da Deadline affermano che si parla di un “pacchetto” pagato da Apple tra i 130 milioni di dollari e 140 milioni di dollari.



Sempre il magazine a stelle e strisce (ben informato su Hollywood e dintorni) rivela che a essere altamente interessati al progetto di Pitt erano anche Paramount, MGM, Sony e Universal, oltre a Netflix e Amazon. Ma a spuntarla pare essere stata Apple.