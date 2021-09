George Clooney e Brad Pitt insieme in un nuovo film

Brad Pitt e George Clooney reciteranno ancora una volta insieme: i due colleghi e grandi amici torneranno a condividere il set dopo la trilogia di "Ocean's" per il nuovo film di Jon Watts, il regista di "Spider-Man: No Way Home" del 2021. E di “Spider-Man: Homecoming” del 2017 e di “Spider-Man: Far from Home” del 2019, oltre a “Clown” e “Cop Car” (rispettivamente del 2014 e 2015). Watts sarà inoltre il regista del prossimo film sui Fantastic Four.

Quindi qui non si parla di grandi nomi solo per quanto riguarda il cast: anche Jon Watts alza non di poco l’asticella del prestigio di questa pellicola…



Si tratterà di un thriller in cui i due divi di Hollywood saranno protagonisti assoluti. A riportare la notizia è The Hollywood Reporter, secondo cui Jon Watts si occuperà in prima persona sia della scrittura sia della regia sia della produzione dell'opera.

Un regista che arriva dal Marvel Cinematic Universe, anche lui coinvolto in una trilogia: se Brad Pitt e George Clooney condividono la saga in tre atti di "Ocean's", Jon Watts è l'autore dell'epopea Marvel - anch'essa in tre capitoli - che ha come protagonista lo Spider-Man di Tom Holland.

Jon Watts non sarà l'unico a produrre questo attesissimo film: oltre a essere i protagonisti del thriller, Clooney e Pitt figurano anche come produttori, attraverso le proprie case di produzione (la Smokehouse Pictures e la Plan B Entertainment).