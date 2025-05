You’re Beautiful di James Blunt usciva 20 anni fa, 5 curiosità

You’re beautiful è il successo mondiale che ha trasformato James Blunt da cantante di Tidworth, un paese di 9.500 abitanti della contea del Wiltshire in Inghilterra, a star della musica a livello mondiale. Il brano è stato pubblicato il 30 maggio 2005 come terzo estratto dal primo album in studio Back to Bedlam. Scritta da Blunt insieme a Sacha Skarbek e Amanda Ghost, la canzone ha raggiunto i vertici di diverse classifiche in vari Paesi come Australia, Regno Unito, Canada, Usa e Irlanda. Nel 2006 ha vinto l’ Ivor Novello Award per la massiccia programmazione radiofonica, ed è l'unica canzone inglese a essere mai arrivata al primo posto nella Latin America Top 40. Per festeggiare i 20 anni di questo capolavoro, cinque curiosità da conoscere.

La vera storia di You’re beautiful

All’uscita del singolo la stampa aveva dichiarato che You’re Beautiful era stata ispirata da una ex-fidanzata di Blunt, Dixie Chassay. Lo stesso Blunt non aveva mai negato, raccontando di averla rivista un giorno in metropolitana, insieme al nuovo fidanzato, e che quell’incontro gli aveva ispirato le parole del suo successo. Il testo della canzone, effettivamente, dice: “Ho visto un angelo, di questo sono certo. Lei mi ha sorriso in metropolitana ed era con un altro uomo”. Poi il brano continua: “Sei stupenda, è vero. Ho visto il tuo viso in un luogo affollato, e non so cosa fare, perché non sarò mai con te”. Il significato è quindi sembrato chiaro a tutti: una dichiarazione d’amore per una vecchio fiamma. In un’intervista del 2017 però Blunt ha dato una versione completamente diversa sul significato delle sue parole. “Sono famoso per essere il romanticone che canta canzoni tristi alla chitarra - ha detto - ma romantico sottintende l’idea di qualcuno che conquista la ragazza e vive felice e contento. You’re Beautiful parla di un tipo strafatto in metropolitana che parla con la ragazza di un altro mentre il ragazzo di lei è presente ed è anche bello grosso. Non è una canzone smielata. È un brano sgradevole e quel tizio si meriterebbe di essere messo al tappeto”. Blunt ha spiegato che dopo l’incontro in metropolitana è tornato a casa e ha scritto il testo del suo capolavoro in due minuti. Poi ha incontrato a Los Angeles Sacha Skarbek ed Amanda Ghost e hanno finito la canzone. Dopo averla suonata al venticinquesimo piano di un hotel a un festival in Texas, Linda Perry (cantante e produttrice) gli chiese di firmare per la sua nuova etichetta, ma modificando il testo. Nella versione originale il cantante intona: “She could see from my face that I was / Fuck*n’ high” (Poteva vedere dalla mia faccia che ero fottutamente fatto). Nella radio edit invece si ascolta: “She could see from my face that I was / Flying high” (Poteva vedere dal mio viso che stavo volando in alto). In ogni caso, nella versione online la canzone mantiene il testo originale, proprio su volontà del cantante inglese che lo ritiene un dettaglio importante del pezzo.